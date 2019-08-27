Чистая прибыль Московского Кредитного Банка за первое полугодие 2019 года составила 2,2 млрд рублей, при этом отдельно за II квартал банк заработал 1,9 млрд. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в релизе банка.

По сравнению с первыми шестью месяцами 2018 года чистая прибыль снизилась на 80,4%, свидетельствуют данные МКБ.

«Снижение чистой прибыли по сравнению с аналогичным периодом 2018 года обусловлено в первую очередь особенностью учета в капитале первого уровня бессрочных субординированных еврооблигаций, номинированных в иностранной валюте, на фоне резкого укрепления курса рубля в первом полугодии. Это дало отрицательный эффект на прибыль и в аналогичной сумме положительный эффект на переоценку капитала. С точки зрения общего изменения капитала эффект нейтральный. Также на прибыль повлиял рост отчислений в резервы до 5,6 млрд рублей, основная часть которых была создана в I квартале 2019 года и связана с ухудшением финансового состояния крупного корпоративного заемщика», — поясняется в релизе МКБ.

Процентные доходы выросли на 4,5% по сравнению с шестью месяцами 2018 года, до 70,5 млрд рублей, комиссионные доходы — на 2,7%, до 7,5 млрд.

Банк сохранил размер активов на уровне начала года — 2,1 трлн рублей.

Совокупный кредитный портфель до вычета резервов уменьшился на 4,7% за шесть месяцев и составил 705,2 млрд рублей. Динамика связана с крупными погашениями во II квартале на фоне рыночного снижения спроса со стороны корпоративных заемщиков, а также с валютной переоценкой, обусловленной укреплением рубля. При этом объем кредитов, номинированных в рублях, увеличился на 8% за первое полугодие 2019 года.

Отдельно розничный портфель вырос на 4,7% — до 101,2 млрд. Рост произошел за счет увеличения ипотечного кредитования на 13%, до 23,4 млрд рублей, и необеспеченного потребительского кредитования на 2,6%, до 74,1 млрд.

Объем средств на счетах и депозитах клиентов (62,5% совокупных обязательств банка) составил 1 трлн 204,6 млрд рублей и сократился на 5,3% с начала 2019 года, при этом рост за II квартал равнялся 5,4%. Объем депозитов розничных клиентов увеличился на 16,6% за шесть месяцев, до 437,2 млрд рублей. Объем корпоративных депозитов сократился с начала года на 14,5%, до 767,4 млрд (во II квартале был рост на 5,4%).



Коэффициент достаточности капитала, рассчитанный в соответствии со стандартами «Базель III», составил 21%, коэффициент достаточности капитала первого уровня — 13,6%. Совокупный капитал банка по базельским стандартам сократился на 2,4% за первое полугодие, до 290,3 млрд рублей, что было преимущественно обусловлено валютной переоценкой и выплатой банком дивидендов.