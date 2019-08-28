Лидерами рейтинга в июле стали Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк

Компания «Медиалогия» специально для Банки.ру составила медиарейтинг российских банков за июль 2019 года.

Лидерами рейтинга по качественному показателю «МедиаИндекс» в июле стали Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк.

Сбербанк занял первую позицию благодаря следующим сообщениям СМИ:

— Сбербанк и Mail.ru Group подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие в сфере еды и транспорта на базе Delivery Club и компании «Ситимобил», которым будут владеть на паритетной основе.

— Расходы россиян на продукты питания продолжат расти до тех пор, пока не увеличатся реальные доходы населения. Об этом говорится в результатах ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (условный Иванов рассматривается как типичный представитель среднего класса). Так, во II квартале 2019 года доля расходов на еду выросла до 38,9%.

— СМИ сообщали, что мошенники пытались похитить со счетов крупнейших банков России более 24 млрд рублей в первом полугодии 2019 года. Сбербанк смог предотвратить хищения на сумму 18 млрд рублей.

ВТБ — на втором месте, СМИ сообщали следующее:

— По итогам первого полугодия 2019 года розничный кредитный портфель ВТБ превысил 3 трлн рублей, рост с начала года составил 10%.

— Банк ВТБ предложил своим клиентам бесконтактный сервис мобильной оплаты Mir Pay, который был разработан платежной системой «Мир» для совершения трансакций с помощью смартфона.

— Группа ВТБ в три раза увеличила свою долю в девелоперской ГК «ПИК» Сергея Гордеева — до 23,05%.

Альфа-Банк на третьей позиции в медиарейтинге:

— СМИ сообщали, что несколько крупных банков, в числе которых Альфа-Банк, добиваются увеличения минимальной комиссии в Системе быстрых платежей при расчетах с юридическими лицами с предложенных Центробанком 0,4% до 1%.

— Альфа-Банк получил премию влиятельного британского журнала Euromoney в номинации CEE's Best Bank for SMEs 2019.

— Альфа-Банк обновил линейку пакетов услуг для клиентов малого и среднего бизнеса, расширив лимиты основных операций.