Народный банк Китая (Центробанк) назвал «неточными предположениями» появившиеся в СМИ сообщения о том, что КНР выпустит свою национальную криптовалюту уже в ноябре этого года, сообщает информационный портал «Синьлан Цайцзин» со ссылкой на источник в ЦБ.

«Все это неточные предположения», — заявил порталу источник, пожелавший сохранить анонимность.

Ранее заместитель департамента клиринга и расчетов ЦБ КНР Му Чанчунь заявил, что Китай «близок» к тому, чтобы выпустить свою цифровую валюту. По его словам, национальная криптовалюта будет замещать денежный агрегат М0 и контролироваться Народным банком. При этом он не назвал конкретных сроков, когда криптовалюта может быть выпущена.

При этом журнал Forbes со ссылкой на источник, работавший ранее на китайское правительство, сообщил во вторник, что запуск китайской криптовалюты может произойти уже 11 ноября этого года, когда в Китае отмечают День холостяка и проводят крупнейшие распродажи на торговых онлайн-площадках, в первую очередь на площадках компании Alibaba. По словам источника издания, необходимая для запуска собственной криптовалюты технология была готова еще в прошлом году.