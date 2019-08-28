Российские фондовые индексы начали торговую сессию среды разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,13% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 655,8 пункта. Индекс РТС подрос на 0,05% — до отметки 1 259,2.

«Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги вторника без единой динамики. Долларовый индикатор вышел в минус в том числе ввиду ослабления рубля, в то время как рублевый закрылся в символическом плюсе. Индекс Мосбиржи в целом остается под давлением сопротивления 2 680 пунктов, а РТС — 1 290 пунктов. Ближайшими важными поддержками для индексов выступают отметки 2 615 и 1 230 пунктов, у которых расположены минимумы августа», — прокомментировала аналитик компании «Велес Капитал» Елена Кожухова.