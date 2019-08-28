Народный банк Китая понизил курс юаня на 25 базисных пунктов, до 7,0835 юаня за доллар. Как следует из статистики регулятора, это новое минимальное значение с 18 марта 2008 года.

Как отметил в этой связи ведущий аналитик «Миньшэн чжэнцюань» Цзе Юньлян, значительная девальвация юаня исключена. «Во-первых, осуществляется контроль над оттоком капитала из экономики. Да и в балансе текущих операций по-прежнему сохраняется положительное сальдо, поэтому сильного давления на обменный курс не будет», — приводит его слова китайский деловой портал «Ицай».

«С другой стороны, в последние годы Китай принял комплекс мер для регулирования краткосрочных спекулятивных операций на рынке иностранной валюты. К тому же ценность валюты страны определяется состоянием ее экономики. КНР является относительно быстро растущей крупной мировой экономикой, поэтому курс юаня стабилизируется на рациональном для него уровне», — полагает специалист.