Тинькофф Банк 17 сентября 2019 года проведет сбор заявок на десятилетние облигации объемом 10 млрд рублей, подтвердили Банки.ру в кредитной организации. Техническое размещение на бирже планируется 25 сентября.

Речь идет об облигациях серии 001P-03R с офертой через три года. Ориентир ставки купона — 8,50—8,75%. Купонный период — 182 дня.

Организатором размещения выступят Sberbank CIB и Совкомбанк, подтвердили в последнем. Размещение будет проходить по открытой подписке.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций Тинькофф Банка на 18 млрд рублей. В предыдущий раз в конце марта размещались десятилетние облигации на 10 млрд рублей с офертой через три года по ставке 9,25% годовых.