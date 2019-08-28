Абсолют Банк снизил ставки по рублевым вкладам. «Абсолютный максимум+» без опции пополнения открывается под 6,4—7,2% (ранее — под 6,6—7,45%), а с опцией пополнения — под 5,7—6,45% годовых (вместо 5,9—6,65%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Абсолютный доход» оформляется под 5,7—6,7% годовых (прежде — под 5,85—6,95%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Срок депозитов составляет от 91 до 1 080 дней.

«Растивклад» (от 31 до 730 дней) привлекается под 5,1—5,5% (ранее — под 5,45—5,75%), а «Пенсионный» (от 91 до 730 дней) — под 6,15—6,8% годовых (вместо 6,45—7,05%). Возможны дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма всех вкладов составляет 10 тыс. рублей.

Доходность депозита «Абсолютное решение» (от 30 тыс. рублей на 181 и 367 дней) составит 7,15—8,4% годовых (ранее — 7,5—8,4%).

Дополнительные взносы не предусмотрены. Выплата процентов осуществляется в конце срока.