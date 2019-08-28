Севергазбанк снизил ставку по ипотечному кредиту и рефинансированию по программе «Семейная ипотека» до уровня 4,85% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Предложение действует в рамках государственной программы льготного ипотечного кредитования для семей, в которых с 2018 по 2022 год родился (родится) второй и/или последующий ребенок.

Ставка действует в течение всего срока ипотечного кредита, который выдается на покупку жилья в новостройках или готовых домах от застройщика.

Предусмотрено использование материнского капитала для внесения первоначального взноса или уплаты части задолженности.