Арбитражный суд Татарстана признал страховую компанию «НАСКО» банкротом, следует из материалов компании.

Конкурсным управляющим назначено Агентство по страхованию вкладов.

Центробанк в мае отозвал у СК «НАСКО» лицензии на осуществление страхования и перестрахования. По результатам проведенной в компании «НАСКО» инвентаризации признаны утраченными 48 316 бланков строгой отчетности ОСАГО.

Ранее стало известно, что бывшему владельцу страховой компании «НАСКО» Александру Кондратенкову предъявлены обвинения в хищении в особо крупном размере (ст. 159, ч. 4 УК). Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД по факту хищения денежных средств в крымской страховой компании «Вектор».