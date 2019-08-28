Чистая прибыль Почта Банка по итогам первого полугодия 2019-го составила 1,9 млрд рублей по МСФО, следует из релиза финучреждения.

Операционные доходы банка за отчетный период оказались на уровне 21,9 млрд рублей, увеличившись на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Чистые комиссионные доходы выросли на 15% до 13,7 млрд рублей.



«За шесть месяцев 2019 года кредитный портфель банка (до вычета резервов) увеличился на 17% и составил 358,3 млрд рублей (305,4 млрд рублей по состоянию на 1 января 2019 года). Портфель кредитов наличными вырос на 18% и достиг 299,5 млрд рублей (254,1 млрд рублей по состоянию на 1 января 2019 года). Портфель POS-кредитов составил 39,9 млрд рублей, увеличившись на 9% (36,6 млрд рублей по состоянию на 1 января 2019 года), портфель кредитных карт вырос на 26% до 18,9 млрд рублей (15 млрд рублей по состоянию на 1 января 2019 года)», — отмечается в сообщении.

Портфель клиентских пассивов Почта Банка увеличился на 12% и составил 353,5 млрд рублей (315,3 млрд рублей на 1 января 2019-го). Объем срочных вкладов вырос на 7,6% до 243,7 млрд рублей (226 млрд рублей на 1 января 2019-го). Средства клиентов на сберегательных и текущих счетах показали рост на 24% до 109,9 млрд рублей (88,9 млрд рублей на 1 января 2019 года).