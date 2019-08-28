Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банку «Урал ФД» на уровне «ruBBB-». Прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «негативный», следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен уязвимой позицией по капиталу при невысокой рентабельности, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, консервативной оценкой рыночных позиций и удовлетворительной оценкой корпоративного управления. Изменение прогноза по рейтингу на «негативный» отражает устойчивый тренд на рост уязвимости к потенциальной реализации кредитных рисков при исчерпании значимых возможностей для расширения масштабов бизнеса банка», — отмечается в сообщении.

По данным «Эксперт РА», в структуре активов банка превалирует ссудный портфель (67% валовых активов на 1 июля 2019 года), представленный в основном кредитами юрлицам и индивидуальным предпринимателям (54% портфеля) и кредитами физлицам (45% портфеля).

Аналитики позитивно оценивают высокий уровень балансовой ликвидности (на 1 июля 2019-го покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (Лам) составило 23%). При этом «Эксперт РА» отмечает низкую диверсификацию ресурсной базы по источникам (доля привлеченных средств физлиц составляет 61% пассивов) при адекватной стоимости их привлечения (5,5% в годовом выражении за II квартал 2019-го).

