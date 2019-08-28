Аналитики «Финама» рекомендуют инвесторам вкладывать в бумаги Salesforce.com — одного из крупнейших поставщиков корпоративных облачных сервисов в мире и разработчика одноименной CRM-платформы.

«Мы считаем акции Salesforce.com привлекательным инструментом для среднесрочных инвестиций и устанавливаем целевую цену на уровне 190 долларов, что соответствует потенциалу роста бумаг 25,4% от текущих отметок», — написал в комментарии аналитик инвесткомпании Игорь Додонов. В «Финаме» отмечают, что Salesforce.com отличается устойчивым балансом и способностью генерировать значительные денежные потоки.

По итогам II квартала 2019 года компания сообщила о росте выручки на 21,8%, превысив консенсус-прогноз экспертов. Позитивная динамика финансовых показателей связана с продолжающимся ростом популярности предлагаемых компанией облачных решений, а также эффектами от сделок M&A. Salesforce улучшила свой прогноз по выручке на весь 2020 финансовый год.

«Руководство Salesforce.com представило амбициозные цели по финансовым показателям на долгосрочную перспективу, предполагающие удвоение выручки за четыре года», — уточняет Додонов. Он также указывает на такие позитивные факторы, как лидирующее положение компании в отрасли, высокие ожидаемые долгосрочные темпы роста финансовых показателей и низкую долговую нагрузку.