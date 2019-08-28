Основатель созданного в 2019 году Банка 131 Дмитрий Еремеев стал одним из инвесторов в блокчейн-платформу и криптовалюту Павла Дурова, сообщает РБК со ссылкой на The Bell. Несколько знакомых Еремеева рассказали The Bell, что тот участвовал в ICO Telegram.

В 2018 году компании Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. провели два раунда ICO, в рамках которых по закрытой подписке от инвесторов в создание блокчейна TON (Telegram Open Network) было собрано 1,7 млрд долларов. Минимальная сумма инвестиций от одного участника составила 1 млн долларов.

На сайте Банка 131 говорится, что его задачей является создание «понятных и удобных финансовых инструментов для IT-компаний и индивидуальных предпринимателей, от айтишников — айтишникам»: «В первую очередь мы продуктовая финтех-компания с прозрачной комиссионной моделью».