Чистая прибыль Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) за первое полугодие 2019-го составила 2,53 млрд рублей по РСБУ, следует из релиза кредитной организации.



«Чистая прибыль за отчетный период составила 2,53 млрд рублей, финансовый результат с учетом переоценки ценных бумаг и иных финансовых активов — 2,84 млрд рублей. Процентные и комиссионные доходы банка в совокупности составили 9,2 млрд рублей против 6,9 млрд за аналогичный период прошлого года, при этом операционные расходы удалось сохранить на том же уровне (5,7 млрд рублей)», — говорится в сообщении.

Собственные средства (капитал) АТБ по стандартам Банка России составили 10,1 млрд рублей, экономический капитал — 13,6 млрд рублей.