Рубль несколько ослаб по отношению к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 19:00 мск биржевой курс доллара составил около 66,6 рубля, что на 15 копеек выше уровня закрытия предыдущей валютной сессии. Курс евро на этот же момент времени составлял 73,81 рубля (плюс 12 копеек).

С начала торгов было проведено 28,5 тыс. сделок с долларом на общую сумму 2,6 млрд долларов, курсовой диапазон составил 66,3—66,99 рубля за доллар. По евро было заключено 6,5 тыс. сделок на 359 млн евро по курсам от 73,54 до 74,28 рубля за евро.



«На валютной секции Московской биржи, несмотря на позитивную динамику рынка энергоносителей, российский рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам... Отметим, что в рамках сегодняшней сессии доллар вплотную подходил к сопротивлению, расположенному на уровне 67 рублей, однако «быкам» не удалось удержать позиции, в результате чего к окончанию основной сессии американская валюта растеряла большую часть роста. В случае если в ближайшее время доллару не удастся продолжить восходящую динамику, на рынке могут возобладать коррекционные настроения, основанные на желании игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям. Это, в свою очередь, может привести к тому, что американская валюта сделает шаг в сторону ближайшей поддержки, расположенной на уровне 65,5 рубля», — комментирует главный аналитик управления аналитики и стратегического маркетинга дирекции стратегии и проектов развития Промсвязьбанка Богдан Зварич.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Юрия Кравченко, в среду днем рубль вновь чувствовал себя несколько хуже основных валют развивающихся рынков. Например, днем валюты Турции, Бразилии и ЮАР торговались в плюсе. «Впрочем, большинство других валют EM… демонстрировали негативную динамику… так как аппетит инвесторов к риску по-прежнему минимален из-за сохраняющихся разногласий в мировой торговле», — указывает аналитик.

«Лишившись поддержки налогового фактора (после перечисления основных платежей в понедельник), рубль практически «догнал» валюты EM по отрицательной динамике за прошедшую неделю», — заключает Кравченко, уточняя, что еще во вторник днем отечественная валюта одной из немногих «сохраняла плюс к доллару за неделю, однако к среде вышла в минус, как и почти все валюты EM в недельной динамике».

