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• Журнал Forbes назвал самые богатые российские семьи. Пятый год подряд первое место в рейтинге сохраняет семья Гуцериевых. Суммарное состояние всех ее представителей оценивается в 5,65 млрд долларов (годом ранее — 5,97 млрд). При этом состояние сына основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева Саида Гуцериева выросло вдвое — отец передал ему свою долю в финансовых активах группы, а дядя Саит-Салам — свои доли в нефтяных компаниях и в сети торговли бытовой техникой «М.Видео». Второе место в рейтинге заняла семья Ротенбергов с активами в 5,18 млрд долларов, третье — семья Шаймиевых с 2,8 млрд.

• Тем временем долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей по итогам I квартала. Это на 5,4% больше, чем за тот же период 2018 года, сообщили в Минстрое. В эту категорию неплательщиков входят не только физические лица, но и товарищества, кооперативы, некоммерческие объединения граждан, а также их управляющие компании. В Национальном бюро кредитных историй рассказали, что средняя сумма долга за ЖКУ, который взимают по суду с одного неплательщика, составляет в этом году 43 тыс. рублей.

• Минэкономразвития ожидает, что курс доллара к концу 2019 года составит 65,8 рубля и за следующий год практически не изменится (к концу 2020-го — 65,6 рубля). Об этом говорится в прогнозе ведомства на 2019—2024 годы. Согласно документу, таким будет курс при реализации базового сценария из прогноза МЭР. В последующие годы курс американской валюты, в соответствии с базовым сценарием, будет медленно расти, однако лишь в 2024 году устойчиво превысит 67 рублей (среднегодовой — 67,4 рубля, на конец года — 67,6 рубля). Выше отметки 70 рублей по итогам года курс доллара, согласно прогнозу Минэкономразвития, может подняться лишь в случае реализации консервативного сценария. Он предполагает, что мировые цены на нефть стабильно будут на 10—15 долларов за баррель ниже, чем в базовом: от 42,5 доллара в 2020 году до 45,9 доллара в 2024-м. В этом случае курс доллара к концу 2023 года может составить 70,1 рубля, а еще через год — 70,5 рубля.

• Микрокредитные компании (МКК) звонят гражданам от имени банков и предлагают прийти за кредитом в офис. Граждане жалуются на сотрудников кредитных организаций, которые им сообщили об одобренном кредите наличными. Но офис, в который им предложили прийти за деньгами, по факту принадлежал не имеющим отношения к банку МКК. Банки говорят о репутационных рисках, в МФО требуют разбирательств, профильной СРО не хватает официальных обращений от пострадавших.