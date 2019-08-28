Изменение порядка расчета показателя долговой нагрузки заемщика — физического лица ограничит возможности банков по занижению объема взвешенных по риску активов, вместе с тем фундаментальные предпосылки возможных проблем в секторе потребительского кредитования преимущественно связаны с макроэкономическими тенденциями. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте Аналитического кредитного рейтингового агентства.

В АКРА напоминают, что 26 августа Банк России опубликовал изменения в свое указание № 4892-У, предусматривающие ограничение учитываемого при расчете показателя долговой нагрузки (ПДН) срока погашения по необеспеченным потребительским кредитам до 60 месяцев. Уровень ПДН используется для расчета взвешенных по риску активов и норматива достаточности капитала. «Таким образом Банк России рассчитывает ограничить возможное использование банками практики по удлинению сроков кредитования с целью занижения величины текущей долговой нагрузки на заемщика и сокращения давления на нормативы достаточности капитала», — констатируют аналитики.

Они напоминают, что указанные изменения, а также сами требования по учету ПДН при расчете надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам вступают в силу с 1 октября 2019 года. До этого момента величина надбавок рассчитывается исходя из значения показателя полной стоимости потребительского кредита.

Центробанк уточнил порядок расчета долговой нагрузки физлиц
Центробанк уточнил порядок расчета долговой нагрузки физлиц

В числе прочего ЦБ принял меры для пресечения практик по искусственному увеличению сроков кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

«Наблюдаемый с 2017 года рост долговой нагрузки населения в сочетании с ускоренными темпами необеспеченного потребительского кредитования несет повышенные риски для финансовой устойчивости тех банков, существенную долю портфеля которых составляют такие кредиты. При этом отмечается рост средней величины таких кредитов, связанный с изменением их целевого использования в том числе на приобретение автомобилей, осуществление взносов по ипотеке, рефинансирование ранее полученных кредитов. Кроме того, с конца 2018 года наблюдается рост объема ссуд, выдаваемых на сроки свыше пяти лет, и в целом удлинение дюрации кредитов. По мнению АКРА, увеличение срока погашения кредита в такой ситуации отсрочивает эффект от «вызревания» таких кредитов и может привести к накоплению объема потенциально проблемных ссуд, что впоследствии окажет негативное воздействие на показатели достаточности капитала», — отмечается в комментарии.

Таким образом, принимаемые Банком России меры по увеличению надбавок к коэффициентам риска (в 2018—2019 годах ЦБ четыре раза увеличивал их значение), в том числе по ссудам, выдаваемым заемщикам с высоким ПДН, рассчитаны на снижение темпов роста кредитования и среднесрочных рисков, связанных с потенциальным ухудшением качества потребительских кредитов, заключают в АКРА.

«Вместе с тем фундаментальные предпосылки возможных проблем в секторе потребительского кредитования преимущественно обусловлены макроэкономическими тенденциями, в частности низкими темпами роста реальных располагаемых доходов населения», — делают оговорку эксперты.