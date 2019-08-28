Агентство по страхованию вкладов подтвердило кредитный рейтинг банка «Московское Ипотечное Агентство» на уровне «ВВВ+(RU)», прогноз — «стабильный».

Кредитный рейтинг КБ «МИА» определяется относительно устойчивой оценкой собственной кредитоспособности в сочетании с высокой вероятностью экстраординарной поддержки со стороны правительства Москвы, поясняют аналитики, указывая, что банк «не является ключевым налогоплательщиком Москвы, при этом существуют риски для бюджета субъекта, связанные с потенциальным ухудшением состояния банка».

На 1 июля 2019 года в банке были размещены средства компаний, связанных с городом и находящихся в его непосредственной собственности, в объеме порядка 2,5 млрд рублей. Дефолт банка может привести к умеренным бюджетным потерям и существенным репутационным рискам для государства, считают в АКРА.

Бизнес-профиль банка («bbb») оценивается как адекватный и учитывает относительно невысокую оценку франшизы, а также достаточный уровень диверсификации операционного дохода при выраженной региональной концентрации деятельности.

Достаточность капитала банка оценивается как сильная на основании высоких значений регулятивных нормативов достаточности капитала и умеренной его генерации. Операционная эффективность банка в настоящее время находится в целом на уровне, сопоставимом с кредитными организациями схожего профиля.

Риск-профиль банка оценивается АКРА как критический, что обусловлено высоким уровнем проблемной задолженности, а также существенной концентрацией портфеля на крупнейших заемщиках.



Также отмечается высокая концентрация ресурсной базы банка на средствах крупнейших корпоративных клиентов.