Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) неверно оценивают стоимость чистых активов, что могут привести «к нарушению прав клиентов», считают в ЦБ. Об этом сообщает «Коммерсант» .

Правила расчета стоимости чистых активов (СЧА) большинства НПФ «не соответствуют требованиям законодательства», что приводит к тому, что пенсионные накопления и пенсионные резервы на балансе фондов «неверно оцениваются и принимаются к учету». К такому выводу пришли в ЦБ на совещании, состоявшемся в июле.

В Центробанке пояснили, что «искажение стоимости активов угрожает финансовой стабильности организации и может привести к нарушению прав клиентов». Эту проблему может решить разработка и утверждение СРО внутреннего стандарта правил расчета СЧА НПФ. В ЦБ ожидают, что разработанный стандарт может вступить в силу уже с начала следующего года.

По мнению экспертов, из-за сложности расчета справедливой стоимости активов могут возникнуть непреднамеренные ошибки. Прежде всего это касается ценных бумаг, по которым отсутствует активный рынок и по которым существует сложная структура денежных потоков. Разброс в определении стоимости сложных инструментов может доходить до 30%. Инициатива по созданию стандартов на уровне СРО поможет унифицировать принципы расчета финансовых результатов для фондов со схожей структурой портфелей, что увеличит сопоставимость результатов различных фондов и будет способствовать более объективному анализу пенсионного рынка.