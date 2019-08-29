Действующие страховые компании, ранее страховавшие ответственность застройщиков, должны перечислить в фонд защиты прав участников долевого строительства средства по досрочно прекращенным договорам страхования в размере 3,6 млрд рублей. Всего обязательства перед фондом имеют 11 страховщиков. Из общей суммы 1,8 млрд рублей перечислено, на 1,8 млрд рублей страховщики попросили рассрочки. Об этом ТАСС сообщили в ЦБ РФ.

27 июня принят закон, согласно которому страховщики застройщиков должны досрочно прекратить договора страхования и передать фонду дольщиков обязательства и часть премии за неистекший период. Срок передачи истек 22 августа.

«По состоянию на 27 августа 2019 года в фонд перечислено 1,8 миллиарда рублей, девять страховщиков исполнили обязательства перед фондом в полном объеме, два страховщика исполнили обязательства частично, одновременно направив в Банк России заявления о предоставлении рассрочки, предусмотренной законом 153-ФЗ. Остаток задолженности страховщиков перед фондом составил 1,8 миллиарда рублей», — сообщил ТАСС представитель ЦБ, отметив, что сверка договоров не завершена и объем задолженности может измениться. Согласно закону, страховщик имеет право попросить регулятора о рассрочке до девяти месяцев, если передача средств в фонд дольщиков сделает невозможной исполнение других обязательств компании.