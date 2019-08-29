Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,14% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 680,96 пункта. Индекс РТС снизился на 0,16% — до отметки 1 264,67.

«Незначительное утреннее снижение азиатских рынков и нефтяных котировок формируют умеренно негативный внешний фон перед началом торгов российскими акциями. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 650—2 705 пунктов, по индексу РТС — 1 255—1 280 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.