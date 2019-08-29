ЦБ установил официальные курсы валют на 30 августа.

Курс доллара повысился на 33,44 копейки, составив 66,7471 рубля (66,4127 рубля на 29 августа). Курс евро увеличился на 29,75 копейки, до 73,9558 рубля (73,6583 рубля на 29 августа).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 12:42 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 66,71 рубля (минус 9 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро на 12:41 мск был равен 73,86 рубля (минус 6 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 66,62—66,94 рубля за доллар и 73,78—74,12 рубля за евро.