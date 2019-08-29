Доля государства в российской экономике остается высокой, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства, где рассматривается доклад Федеральной антимонопольной службы о состоянии конкуренции в РФ.

«Сохраняются… тенденции по государственному ресурсу, который используется подчас с избытком. Доля государства в экономике остается высокой, об этом неоднократно все аналитики говорили и коллеги, которые отвечают за эти вопросы», — сказал Медведев.

Еще одним вызовом он назвал «слабый уровень развития малого и среднего предпринимательства» и напомнил о специальном национальном проекте по МСП.