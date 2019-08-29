Президент РФ Владимир Путин считает необходимым повысить зарплату сотрудников федеральных органов по всей стране. Такое мнение он высказал на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края Александром Осиповым, говорится на сайте президента.

«Вообще по всем территориальным органам федеральных ведомств нужно будет принимать решение о повышении заработной платы», — сказал президент России.

Отвечая на вопрос Путина об уровне зарплаты в регионе, Осипов сообщил, что в среднем она достигает 35 тыс. рублей. Также он согласился, что в территориальных подразделениях федеральных органов власти уровень доходов ниже, чем в региональных.

«У нас из-за этого недокомплект. Есть районный коэффициент заработной платы [1,2]. Получилось так, по-моему, это все-таки ошибка советского еще планирования, когда он был занижен для Забайкальского края», — прокомментировал Осипов.