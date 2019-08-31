Большинству россиян (88%) за последний год не повышали и не индексировали зарплату. При этом 69% из них получали прибавку к зарплате более трех лет назад, 19% — два — три года назад. Таковы данные исследования сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру».



«Респонденты, которым повышали или индексировали зарплату за последний год (12% опрошенных), рассказали, что в основном повышение составило 5—10% (у 81% из них), у 8% зарплата выросла на 10—15%, а у 6% — на 15—20%. Лишь 2% респондентов отметили, что их зарплата выросла более чем на 30%», — говорится в сообщении.



Опрос проводился среди 4 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет.

Ранее Росстат сообщал, что реальные заработные платы россиян в июле 2019 года выросли на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реальные располагаемые денежные доходы за январь — июль 2019-го против аналогичного периода прошлого года снизились на 1,3%.