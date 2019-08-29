Европейский центробанк должен быть готов к действиям, учитывая сложные условия, и у него все еще есть возможность для снижения ставок, даже если это может создать проблему для финансовой стабильности, сказала кандидат на пост главы ЕЦБ Кристин Лагард.

«У ЕЦБ в распоряжении есть широкий набор инструментов, и он должен быть готов действовать», — говорится в письменных ответах Лагард на вопросы комитета Европарламента по экономическим делам.

Лагард, выдвинутая на пост главы ЕЦБ, как ожидается, сменит в должности Марио Драги 1 ноября.

«Хотя я не считаю, что ЕЦБ достиг фактической нижней границы процентных ставок, очевидно, что низкие ставки имеют последствия для банковского сектора и финансовой стабильности в целом», — добавила она.