Рубль укрепился к доллару и евро по итогам основной валютной сессии четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

Биржевой курс доллара на 19:00 мск составил 66,57 рубля, что на 23 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро на тот же момент стоил около 73,62 рубля (минус 31 копейка).

С начала торговой сессии было проведено более 22 тыс. сделок с долларом на 2,1 млрд долларов по курсам от 66,42 до 66,94 рубля за доллар. С европейской валютой было проведено почти 7 тыс. сделок на 420 млн евро, курсовой диапазон составил 73,41—74,12 рубля за евро.



«Рубль сегодня слегка скорректировался в парах с иностранными валютами… Впереди у рублевых пар совершенно точно много интересного. Как минимум это сентябрьское заседание ЦБ РФ и споры между Китаем и США, которые воспринимаются глобальным валютным рынком как риск. Евро мог бы достаточно легко вернуться выше 74 рублей, но пока инвесторы к этому не готовы, и на исходе лета это значение будет актуальным», — комментирует старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«В ходе сегодняшней сессии, на фоне стабильной ситуации на рынке энергоносителей, основную поддержку рублю оказал интерес инвесторов к валютам развивающихся стран. При этом динамику в паре USD/RUB в текущий момент можно охарактеризовать как консолидацию под сопротивлением, расположенным на уровне 67 рублей. В сложившейся ситуации в американской валюте могут активизироваться коррекционные настроения, вызванные желанием игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям. В этом случае доллар сделает шаг в сторону поддержки, расположенной на уровне 65,5 рубля», — пишет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.