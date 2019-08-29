Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность потребовать от Пекина выплаты долгов, сделанных в те времена, когда страной еще правил император. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, у Трампа уже состоялась встреча с группой держателей таких китайских облигаций, которые лоббируют идею потребовать с Китая выплаты долгов.

Облигации имперского Китая выпускались в начале XX века в основном с целью привлечения средств на строительство железных дорог. США в то время называли ушедшие в Китай деньги «долларовой дипломатией» — способом построить отношения со страной и помочь ей провести индустриализацию, отмечает агентство. Многие из тех китайских облигаций до сих пор хранятся у американских коллекционеров, на онлайн-аукционах бумаги разной степени сохранности и номинала можно купить за 100—500 долларов за штуку.

Группа держателей облигаций, встречавшаяся с Трампом, рассчитывает, что президент в рамках торговой войны с Китаем сможет добиться выплаты старых долгов. «С президентом Трампом ситуация заиграла новыми красками», — приводит агентство слова одного из основателей Американского фонда держателей облигаций. «Он [Трамп] — человек, у которого Америка на первом месте», — сказал он.

Доходность облигаций в начале XX века была установлена на уровне 4,5—5% годовых, и, по расчетам держателей, Китай должен теперь выплатить более 1 трлн долларов.

Источники в Минфине США заявили Bloomberg, что китайские облигации были изучены, но предложения фонда, включая возможность продажи дефолтного долга правительству США для последующего обмена с Китаем, маловероятны. Представители Казначейства и Министерства торговли США отказались от комментариев. Источники в китайском правительстве заявили, что им известно о встречах держателей облигаций с Трампом, но они не думают, что власти США могут потребовать выплаты старых долгов.

Китай в 1913 году, уже после свержения императора, выпустил облигации, номинированные не только в долларах, фунтах стерлингов и франках, но и в рублях. Облигации пятипроцентного Китайского золотого займа 1913 года котировались на Санкт-Петербургской фондовой бирже. Номинал такой облигации составлял 189,4 рубля, а доходы по ним освобождались от налога.

«Размер процентного дохода по займу будет равен 5% в год от номинала векселя и будет выплачиваться правительством Китая держателям облигаций один раз в полгода через банки или через назначенных ими агентов при предъявлении надлежащих купонов», — отмечалось в соглашении с правительством Китая, заключенном банками России, Японии, Германии, Франции и Великобритании.

«Заем заключен на сумму около 250 млн рублей по курсу 84 за 100. Это значит: буржуа «Европы» платят китайцам 210 млн, а с публики они берут 225 млн рублей. Вот вам сразу, в несколько недель, чистая прибыль в 15 млн рублей! Не правда ли, какая это в самом деле «чистая» прибыль? А если китайский народ не признает займа? В Китае ведь республика, и большинство в парламенте против займа», — писал в 1913 году в опубликованной в «Правде» статье Владимир Ленин.



Срок займа был определен в 47 лет, так что причитающихся им выплат российские держатели таких бумаг не получили. Уже в 1921 году Китайская Республика объявила о банкротстве и была вынуждена пересмотреть условия долга, но в середине 1930-х годов все равно объявила дефолт. Новое коммунистическое правительство, пришедшее к власти в 1940-х годах, и вовсе отказалось отдавать долги.