ЦБ продлил проверку банка «Восточный» до 30 сентября, говорится в полугодовой отчетности банка по международным стандартам; пока у «Восточного» нет информации о результатах проверки или о возможных корректировках отчетности, которые ЦБ может потребовать от банка, сообщают «Ведомости» .

По итогам предыдущей проверки в прошлом году регулятор потребовал от «Восточного» создать резервы на 19,6 млрд рублей, банк в два этапа начислил резервы на 18 млрд рублей, после чего в мае этого года ЦБ предписал досоздать еще 5 млрд рублей резервов.

Все кредиты, которые ЦБ требовал дорезервировать, были связаны с корпоративным портфелем Юниаструм Банка, который раньше принадлежал Артему Аветисяну и его партнерам Шерзоду Юсупову и Юрию Данилову, им после объединения банков досталось 40,2% «Восточного», в июне этого года в ходе корпоративного конфликта они увеличили долю до контрольной.

Прибыль банка «Восточный» за первое полугодие по МСФО составила 3,9 млрд рублей Чистая прибыль банка «Восточный» за первое полугодие текущего года составила 3,9 млрд рублей. Такие данные отчетности по МСФО приводятся в его релизе.

Банк предупредил в отчетности, что есть неопределенность в способности соответствовать нормативам в течение года, а это может вызвать «значительные сомнения» в том, что банк сможет непрерывно продолжать свою деятельность.

С начала года капитал «Восточного» вырос на 15% до 27,1 млрд рублей, по данным отчетности, а прибыль банка за шесть месяцев снизилась на 7,9% до 3,8 млрд рублей по сравнению с тем же периодом прошлого года; банк планирует увеличивать запас капитала и продать часть розничного портфеля кредитов, но этот план не учитывает «допущение о внесении акционерами дополнительного вклада в акционерный капитал в ближайшем будущем», предупредил банк.