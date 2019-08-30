Новым генеральным директором и президентом ведущего шведского банка Swedbank станет Йенс Хенрикссон, сказано в сообщении банка. В данный момент Хенрикссон возглавляет страховую компанию Folksam — одного из крупнейших акционеров банка.

Хенрикссон заменит Андреса Карлссона, который был и. о. генерального директора банка с 28 марта 2019 года. Своей главной задачей новый гендиректор назвал восстановление доверия к банку.

В апреле этого года председатель совета директоров Swedbank Ларс Идермарк ушел в отставку на фоне подозрений в адрес банка в отмывании денег.

Предварительное расследование в отношении Swedbank началось в феврале. Оно было связано с подозрениями в нарушении банком правил инсайдерской торговли: по данным источников гостелерадиокомпании SVT, в течение последнего десятилетия через подразделения Swedbank проводились подозрительные трансакции на общую сумму 135 млрд евро. В конце марта расследование расширили — шведская прокуратура заподозрила банк в причастности к мошенничеству.