Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,09% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 716,69 пункта. Индекс РТС вырос на 0,05% — до отметки 1 285,54.

«Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги четверга уверенным повышением на фоне ряда корпоративных историй и общей склонности инвесторов к риску. Долларовый индикатор остановил рост у сопротивления 1 290 пунктов, а рублевый индекс поднялся выше сопротивления 2 710 пунктов, что открывает ему дорогу к движению в районе 2 750 пунктов. Ближайшими поддержками для индексов выступают уровни 2 680 пунктов (для Мосбиржи) и 1 270 пунктов (для РТС)», — прокомментировала аналитик компании «Велес Капитал» Елена Кожухова.