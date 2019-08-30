Нефтепромбанк снизил ставки по трем рублевым вкладам. «АКТИВный+» (от 100 тыс. рублей на 367 дней) открывается под 6,95% годовых (вместо 7,1%). Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Доходность «КАПИТАЛьного+» составит 5,5—7,6% годовых (ранее — 5,5—7,75%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«ПРОЦЕНТный+» оформляется под 5,25—7,35% годовых (вместо 5,25—7,4%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Минимальная сумма вкладов «КАПИТАЛьный+» и «ПРОЦЕНТный+» составляет 30 тыс. рублей. Сроки: 31, 91, 181, 367 и 730 дней.

Пополнять можно вклад «АКТИВный+».