На электронные торги, на которые «дочка» ВТБ — компания «Галс-Девелопмент» — выставила здание гостиницы «Пекин» в Москве, не было подано ни одной заявки. Это следует из данных электронной торговой площадки, передает РБК.

Начальная стоимость покупки составляла 5,671 млрд рублей. Здание гостиницы «Пекин», построенное в 1930—1950 годах, расположено в центре Москвы, на пересечении Тверской улицы и Садового кольца. На продажу выставлялись гостиница со 150 четырехзвездочными номерами, тремя ресторанами и конференц-залами, бизнес-центр и пустующий корпус, где планируется реновация.

Здание было официально выставлено на торги в начале июня, после чего три месяца продолжался сбор заявок. Однако к моменту торгов ни один потенциальный покупатель не подтвердил желание приобрести здание.

Интерес к возможному приобретению изъявляли несколько китайских компаний. Еще в ноябре 2018 года стало известно о планах китайской государственной компании China Chengtong Holdings Group Ltd. заключить сделку. Однако уже в январе потенциальный покупатель поменялся и «Галс-Девелопмент» начал вести переговоры с Sichuan Railway Investment Group.