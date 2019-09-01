Оформление европротокола через госуслуги и штраф за езду без ОСАГО

С первого дня осени водители, попавшие в мелкое ДТП, смогут оформлять европротокол онлайн через портал госуслуг. Для этого участники аварии должны установить на смартфон приложение «Помощник ОСАГО», а также иметь электронную подпись. Кроме того, с 1 сентября увеличивается штраф за отсутствие полиса ОСАГО. Его размер будет составлять 500—800 рублей. Штрафовать автомобилистов можно будет лишь один раз в сутки, однако в дальнейшем ожидается, что сотрудники ГИБДД будут выписывать штраф при каждой проверке.

Сельским и московским пенсионерам повышают выплаты

Завершился беззаявительный перерасчет страховых пенсий неработающим сельским пенсионерам. Выплаты в 2019 году должны были дополнительно проиндексировать на 25%. Перерасчет распространяется на пенсионеров со стажем работы в сельском хозяйстве, всего в списке около 500 профессий. Тем, кто имеет право на прибавку, но к осени ее по каким-то причинам автоматически не получил, нужно самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд. Помимо этого, в Москве с сентября повышается городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тыс. рублей. Доплаты к пенсиям получат 1,6 млн столичных пенсионеров.

Снятие денег с анонимной предоплаченной карты усложняют



С 15 сентября для снятия наличных с анонимных предоплаченных карт (например, подарочных) необходимо будет пройти упрощенную идентификацию. При упрощенной идентификации, в отличие от полной, присутствие клиента для подтверждения личности не требуется: достаточно сообщить фамилию, имя, отчество и номер паспорта, а организация обязана эти сведения проверить. При этом, как и раньше, с карты можно будет снять не больше 5 тыс. рублей в сутки и 40 тыс. рублей в месяц.

Глава администрации заменит нотариуса

В населенных пунктах, где нет нотариусов, выполнять их обязанности будут главы администраций или другие уполномоченные лица. При этом оказывать нотариальные услуги они могут только тем, кто зарегистрирован в этом населенном пункте. Заверять главы администрации могут не все документы, например, работать с завещаниями и доверенностями на распоряжение недвижимостью им нельзя.

Театралам меняют правила продажи и возврата билетов



1 сентября вступают в силу новые правила продажи и возврата билетов в театры, концертные залы и другие культурные учреждения. Если зритель пропустил мероприятие из-за смерти близкого или по болезни и может это документально подтвердить, организаторы будут обязаны вернуть ему полную стоимость билета. Деньги за билет возвращаются в полном объеме также в случае обращения не позднее чем за десять дней до начала представления. Не позднее чем за пять дней вернут не менее 50% цены, не позднее трех дней — не менее 30%. Если обратиться позднее чем за три дня, организатор вернуть деньги не обязан. Закон также направлен на борьбу с перекупщиками. Теперь билеты нельзя будет продавать дороже цены, указанной в самом билете, при этом театры, цирки и музеи обязаны размещать цены на билеты в открытом доступе. Продавать билеты, кроме непосредственно театров, цирков и музеев, могут лишь уполномоченные лица и компании при наличии соответствующего договора. Плата за оказание покупателю дополнительных услуг допускается, но в пределах 10% от стоимости билетов.