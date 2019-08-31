«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• До 15 млн россиян имеют плохие кредитные истории. Некоторые клиенты банков пытаются «исправить карму» с помощью специальных программ. О том, как они работают и всегда ли удается переписать историю, читайте в материале Банки.ру.

• В правительстве начали обсуждать варианты использования средств Фонда национального благосостояния. Какие проекты могут получить поддержку и как это скажется на нашей экономике и рубле? Читайте об этом здесь.



• Дебетовая карта Tinkoff Black, появившаяся в сентябре 2012 года, до сих пор является одним из фаворитов при выборе пользователей. Споры о ее плюсах, переоцененных плюсах и подводных камнях тоже не утихают. Изучаем достоинства и недостатки карты.



• Государство никак не может определиться с параметрами будущей пенсионной системы. Банки.ру изучил, как это сделано в других странах и сколько получают пенсионеры там. Подробнее — в материале «Пенсионные грабли. Как за рубежом решают вопрос безбедной старости».

• Банки.ру протестировал голосовых помощников в контакт-центрах четырех банков. Рассказываем, когда роботы оказались полезны и с кем прийти к взаимопониманию было непросто.