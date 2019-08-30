Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии что предприниматель быстро их устранит.

«Здесь нужно использовать принцип предупреждения: первый раз вышел контрольный орган, нашел нарушение действующих порядков, инструкций, законодательства... в случае если это нарушение устранено, можно ограничиться предупреждением и не взимать какие-то штрафы», — заявил Силуанов на совещании по малому бизнесу.

«Это касается не только налоговой, но и других проверяющих органов. Давайте мы такое предложение как предложение законодательства себе сформулируем», — добавил он.

Участники совещания жаловались, что сейчас предприниматели получают максимальные штрафы за нарушения, которые даже не влекут никакого ущерба государству.

«У нас на самом деле такая ситуация складывается, что где-то штрафы минимальны, еще старые советские уровни — по 50—100 рублей, а где-то 300 тысяч — миллион рублей. Надо найти золотую середину», — согласился Силуанов.

«Я согласен: если эти штрафы где-то превышают разумные пределы, надо их корректировать», — заявил глава Минфина. Он напомнил, что ранее власти уже приняли решение снизить штрафы за нарушение валютного законодательства, соответствующий законопроект внесен в парламент.