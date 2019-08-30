Чистая прибыль Совкомбанка за первое полугодие 2019-го составила 13 млрд рублей по МСФО, говорится в релизе финучреждения.



«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль Совкомбанка выросла на 21,2%. Чистый процентный доход увеличился на 24% до 26,4 млрд рублей, а чистый комиссионный доход — на 26% до 11,7 млрд рублей. Капитал банка вырос на 11% до 127 млрд рублей за счет чистой прибыли, а также проведенной в апреле допэмиссии акций в пользу иностранных инвесторов в размере 6,1 млрд рублей. При этом банк суммарно за шесть месяцев 2019 года выплатил акционерам около 5,9 млрд рублей дивидендов», — отмечается в сообщении.

Кредитный портфель Совкомбанка в первом полугодии вырос на 8% до 428 млрд рублей. Наибольший рост показал портфель автокредитов (плюс 19%, 88,9 млрд рублей), а также портфель карты рассрочки «Халва» (плюс 61%, 32,7 млрд рублей).

Объем средств на расчетных счетах и депозитах клиентов на 30 июня 2019 года — 668 млрд рублей. Доля кредитов, просроченных свыше 90 дней (NPL 90+), — 2,1%.