Стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов для неквалифицированных инвесторов увеличилась во II квартале 2019 года на 2,2% и достигла 774,8 млрд рублей. Об этом свидетельствует отчетность фондов, опубликованная на сайте регулятора.

Доля закрытых фондов в совокупной стоимости чистых активов ПИФов за квартал снизилась на 1,8 процентного пункта и составила 54,9%. Одновременно на 1,5 п. п., до 43,5%, увеличилась доля стоимости чистых активов открытых ПИФов, ориентированных на работу с розничным инвестором.

Доли интервальных и биржевых ПИФов составили по 0,8%. При этом максимальный прирост стоимости чистых активов в относительном выражении наблюдался в БПИФах — на 61,9%, до 6,2 млрд рублей. Количество БПИФов выросло на две единицы, до восьми фондов, а число владельцев паев биржевых фондов удвоилось.

В апреле — июне 2019 года темпы прироста стоимости чистых активов открытых ПИФов ускорились до 5,9%. Количество владельцев паев ОПИФов выросло на 2% и составило 591,6 тыс. Число открытых фондов за квартал увеличилось на две единицы, до 262. В сегменте закрытых ПИФов наблюдалось уменьшение числа фондов — на три единицы, до 226, и сокращение стоимости чистых активов — на 1,1%. Вместе с тем количество владельцев паев таких фондов выросло на 2,4%.



Общее число владельцев паев ПИФов для неквалифицированных инвесторов выросло за квартал на 1,1%, а количество таких фондов не изменилось и составило 506.