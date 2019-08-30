Россияне в июне повысили активность по покупке наличной иностранной валюты на внутреннем рынке. При относительно стабильном ее предложении это привело к росту чистого спроса физических лиц на валюту, свидетельствуют данные «Обзора основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в июне 2019 года» .

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) вырос в июне на 13% по сравнению с маем, до 4 млрд долларов в эквиваленте. Спрос на доллары увеличился на 12%, на европейскую валюту — на 15%, составив 2,6 млрд и 1,4 млрд долларов соответственно. Объем покупки населением наличной иностранной валюты в уполномоченных банках увеличился по сравнению с маем на 21% — до 2,3 млрд долларов. С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, физическими лицами было снято в июне 1,7 млрд долларов — это на 3% больше, чем месяцем ранее.

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной инвалюты) увеличилось в июне по сравнению с маем на 6% и составило 3 млрд долларов. Совокупное предложение населением долларов выросло на 5%, европейской валюты — на 8%, до 2 млрд и 0,9 млрд долларов соответственно. В июне россияне продали банкам 1,2 млрд долларов наличной валюты, что практически соответствует уровню предыдущего месяца. На валютные счета в банках физлица зачислили 1,9 млрд долларов наличной валюты (плюс 9% к маю).



Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос в июне 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем на 41% и составил 1 млрд долларов. Чистый спрос на доллары увеличился на 45%, на европейскую валюту — на 33%.