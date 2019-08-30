Российские фондовые индексы завершили торговую сессию пятницы в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,95% и составил 2 740,04 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,65%, до отметки 1 293,32.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,09%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,35%, «АЛРОСы» — на 1,08%. Акции «Газпрома» подешевели на 0,45%, Мосбиржи — на 1,18%.

Российский фондовый рынок в пятницу продолжил восстановление на противоречивом внешнем фоне, отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«Так, продажам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял более 2%. При этом «быков» поддержала динамика западных фондовых площадок», — комментирует эксперт.

В рамках сегодняшней сессии, замечает он, индекс Мосбиржи протестировал ближайшее сопротивление, расположенное на уровне 2 730 пунктов.

«В рамках следующей недели «быки» могут попытаться закрепиться выше этой отметки. При этом ее пробой и подъем выше 2 750 пунктов будет говорить об отмене коррекционного сценария, целью которого выступал диапазон 2 550—2 590 пунктов», — полагает Зварич.

При этом начало следующей недели пройдет на фоне низкой активности игроков в связи с выходным днем в США в понедельник, заключает он.