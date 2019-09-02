Первая в России конференция для лидеров в аналитике соцмедиа — Social Media Listening Day — пройдет в Москве 23 сентября.
Представители компаний «Яндекс», «Авито», Ipsos, «Сидорин Лаб», Publicis Media, MediaCom и Wavemaker поделятся своим опытом и расскажут, как использовать данные аналитики социальных медиа в различных бизнес-процессах.
Ключевые темы:
- Стратегии работы в социальных медиа.
- Автоматизация работы с большими данными.
- Эффективный поиск потребительских инсайтов.
- Будущее соцмедиааналитики.
Мероприятие пройдет в Golden Palace по адресу: 3-я улица Ямского Поля, д. 15, (ст. м. «Белорусская»). Подробнее можно узнать на сайте.