Первая в России конференция для лидеров в аналитике соцмедиа — Social Media Listening Day — пройдет в Москве 23 сентября.



Представители компаний «Яндекс», «Авито», Ipsos, «Сидорин Лаб», Publicis Media, MediaCom и Wavemaker поделятся своим опытом и расскажут, как использовать данные аналитики социальных медиа в различных бизнес-процессах.

Ключевые темы:

Стратегии работы в социальных медиа.

Автоматизация работы с большими данными.

Эффективный поиск потребительских инсайтов.

Будущее соцмедиааналитики.

Мероприятие пройдет в Golden Palace по адресу: 3-я улица Ямского Поля, д. 15, (ст. м. «Белорусская»). Подробнее можно узнать на сайте.