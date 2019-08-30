«ВЭБ.РФ» купит блокирующий пакет в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) «Благосостояние», принадлежащем РЖД, Газпромбанку и РСХБ, рассказал журналистам предправления ВЭБа Игорь Шувалов.

«Мы планируем приобрести блокирующий пакет НПФ «Благосостояние». Ориентир по срокам — один-два месяца. Мы договорились о том, что РЖД, группа «ВЭБ.РФ» и Газпромбанк будут основными участниками НПФ «Благосостояние», — сообщил Шувалов.

«Благосостояние» — фонд, управляющий корпоративными пенсионными программами для сотрудников РЖД. В 2018 году РЖД по требованию закона пришлось акционировать НПФ, госкомпания владела в нем более чем 50%. При сохранении своей доли в фонде РЖД пришлось бы отражать его обязательства (более 300 млрд рублей) в своей отчетности, что усложнило бы для компании привлечение заимствований. Для фонда нашлись два инвестора: Газпромбанк, который получил49,9%, и другой госбанк — РСХБ, получивший 19,5%. У РЖД остался блок-пакет, еще 5,5% получили дочерние структуры госкомпании.

ВЭБ уже имеет опыт управления деньгами пенсионеров, принадлежащая ему государственная управляющая компания (ГУК) инвестирует деньгами «молчунов». На конец первого полугодия 2019 года ГУК ВЭБа управляла активами на 1,7 трлн рублей, доходность от их инвестирования составила 8,42%. «Молчуны» — это граждане, которые остались в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС), не выбрали себе ни один из негосударственных пенсионных фондов.

«Если вы посмотрите на результаты по доходности [ГУК], они стабильно одни из самых высоких в системе», — сказал Шувалов. «Но это работа в системе обязательного государственного пенсионного обеспечения», — отметил он. ВЭБ же хочет сделать упор на корпоративные программы.



ВЭБ не будет отказываться от ГУК, отметил Шувалов. «ГУК переформатироваться не будет, она продолжит работать с накоплениями. Мы будем как ГУК, с одной стороны, и продолжим работу по государственному пенсионному обеспечению и как акционер НПФ «Благосостояние», с другой стороны, будем предлагать комфортные условия гражданам по формированию будущей пенсии в рамках негосударственного пенсионного страхования», — подчеркнул предправления ВЭБа.



Выбор пал на «Благосостояние», потому что фонд занимается корпоративными программами, на которые собирается делать упор ВЭБ. «Предстоит проработать новые возможности работы с крупнейшими работодателями, которые заинтересованы в формировании пенсионных программ для своих сотрудников», — объяснил Шувалов.

Итоговая цель, по словам Шувалова, — создать пенсионный фонд, которому доверяли бы и власти, и граждане. «Мы в свое время с Центральным банком обсуждали, как в системе негосударственного пенсионного обеспечения создать игрока, негосударственный фонд, которому и правительство, и ЦБ, и организации-работодатели, и граждане смогут доверять. А также избежать неприятных ситуаций, в которые раньше попадали некоторые НПФ», — сказал он.