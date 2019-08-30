Идея предоставить гражданам возможность в приоритетном порядке выкупать у банков свои просроченные долги пока прорабатывается внутри Минэкономразвития, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

В пятницу «Коммерсант» сообщил, что Минэкономразвития подготовило законопроект, который обяжет банки предлагать заемщикам выкупить свой долг до его передачи третьим лицам по цене, равной цене договора об уступке требования. Соответствующие поправки министерство предлагает внести в законы о взыскании долгов и «О микрофинансовой деятельности».

Заемщики смогут выкупать долги по кредитам с дисконтом Минэкономики разработало поправки в законы о взыскании долгов физлиц и «О микрофинансовой деятельности».

«Предложения, наделяющие граждан возможностью в приоритетном порядке выкупить у банков просроченные долги, в настоящее время прорабатываются Минэкономразвития исключительно в рабочем порядке», — отметили в МЭР, добавив, что речь идет об обсуждении инициативы внутри министерства.

По итогам проработки вопроса и в случае принятия положительного решения о целесообразности указанной процедуры Минэкономразвития России представит предложение на публичное обсуждение в соответствии с законодательством, добавили в министерстве.