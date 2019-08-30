Компания «Росгосстрах» обжаловала в кассации решение Роспатента, признавшего недействительным предоставление правовой охраны ее товарному знаку «РГС Жизнь». Суд по интеллектуальным правам (СИП) рассмотрит кассационную жалобу 14 октября, говорится в определении суда.

Заявитель обжаловал в кассации решение СИПа от 28 июня, когда ему было отказано в иске к патентному ведомству.

Страховщик в ноябре 2018 года подал иски об отмене решений патентного ведомства о недействительности предоставления охраны знакам «РГС» и «РГС Жизнь». Компания оспорила в суде решения Роспатента от 15 октября 2018 года, когда по заявлениям ООО «СК «РГС-Жизнь» были признаны недействительными акты о предоставлении правовой охраны этим товарным знакам.

СК «РГС-Жизнь» сообщила Роспатенту, что именно ее сокращенное фирменное наименование указывалось на полисах страхования жизни, которых было выдано более 300 тыс. штук.

Компания считает, что оспариваемый товарный знак («РГС Жизнь») является тождественным части фирменного наименования ООО «СК «РГС-Жизнь», права на которое возникли у нее задолго до даты приоритета спорного товарного знака.

По мнению «Росгосстраха», у лица, подавшего возражения, на дату заседания коллегии Роспатента отсутствует заинтересованность в оспаривании товарных знаков «РГС» и «РГС Жизнь». Это связано с тем, что 3 сентября 2018 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о том, что ООО «Страховая компания «Росгосстрах-Жизнь» переименовано в ООО «Капитал Лайф Страхование жизни». Теперь, как считает правообладатель, отсутствует объект смешения ввиду того, что оспариваемые товарные знаки не являются тождественными или сходными с фирменным наименованием ООО «Капитал Лайф Страхование жизни», а значит, и отсутствует столкновение интересов.

Сокращенное фирменное наименование не способно индивидуализировать юридическое лицо, отметил «Росгосстрах». Под фирменным наименованием следует понимать полное наименование юрлица, под которым оно ведет производственную и иную деятельность.

Довод о том, что оспариваемые товарные знаки не обладают различительной способностью в отношении услуг 36-го класса МКТУ, является необоснованным, поскольку входящий в их состав элемент «РГС» приобрел различительную способность задолго до даты приоритета оспариваемых знаков, заметил страховщик.