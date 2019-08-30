Присоединение Вокбанка к Московскому Индустриальному Банку (МИнБанк) позволит ускорить развитие региональной сети последнего. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Банка России, комментируя решение об объединении двух санируемых банков.

«Отмечаем, что местонахождение АО «Вокбанк» и его дополнительных офисов комплементарно ПАО «МИнБанк» и позволит ускорить развитие его региональной сети. На основании принятого решения банками будут инициированы соответствующие корпоративные процедуры, по результатам которых будет осуществлено присоединение», — сказали в пресс-службе.

В регуляторе также уточнили, что при принятии решения о реорганизации Вокбанка учитывался его размер, необходимость дополнительных затрат и отсутствие перспектив для его самостоятельного развития.

ЦБ объединит два новоприобретенных банка ЦБ ранее стал владельцем МИнБанка и Вокбанка, докапитализировав их на 128,7 млрд и 2,73 млрд рублей соответственно.

В пятницу ЦБ РФ сообщил, что принял решение о присоединении Вокбанка к МИнБанку. Обе кредитные организации проходят процедуру финансового оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Ранее регулятор рассматривал возможность реализации акций Вокбанка заинтересованным инвесторам, но соответствующих обращений в Банк России не поступило.

Санацией Вокбанка занимался Тройка-Д Банк, однако 17 апреля 2019 года у него была отозвана лицензия. После этого ЦБ РФ передал Вокбанк в ФКБС. ЦБ в июле этого года объявил, что докапитализирует МИнБанк и Вокбанк и станет их владельцем. МИнБанк перешел под контроль регулятора позже в том же месяце, получив в капитал 128,7 млрд рублей. Почти весь пакет акций Вокбанка Центробанк получил на днях, в конце августа, по итогам докапитализации кредитной организации на 2,73 млрд рублей.