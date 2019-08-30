Российские банки за январь — июль 2019 года предоставили заемщикам ипотечные кредиты на 1,485 трлн рублей, что на 4,5% меньше, чем годом ранее (1,556 трлн рублей), сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Центробанка РФ.



Всего за отчетный период было выдано 675,8 тыс. ипотечных кредитов — на 14% меньше по сравнению с прошлым годом (785,1 тыс.).

Совокупный ипотечный портфель банков РФ за январь — июль 2019 года достиг 7,026 трлн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,6%.

Объем просроченных кредитов увеличился на 0,5% — до 73,2 млрд рублей.

Средневзвешенная ставка по ипотеке в июле составила 10,24% против 10,28% в июне.