Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило Локо-Банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента до уровня «BB-» с «B+». Прогноз по рейтингам — «стабильный».

Еще трем банкам Fitch подтвердило долгосрочные РДЭ: Кредит Европа Банку и МТС Банку — на уровне «BB-» со «стабильным» прогнозом, банку «Интеза» — на уровне «BBB-» с «негативным» прогнозом.

Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства .

Повышение рейтингов Локо-Банка отражает наблюдающееся в течение длительного времени изменение структуры его бизнеса — смещение от высококонцентрированного и порой зависящего от конъюнктуры корпоративного кредитования в сторону кредитования массового обеспеченного розничного клиента с сохранением приемлемого качества активов и финансовых результатов, комфортного уровня капитализации и достаточной ликвидности, поясняют аналитики.

Подтверждение рейтингов других банков связано с ограниченным масштабом изменений в их кредитных профилях и в оценке их возможной поддержки с предыдущего пересмотра рейтингов.

Рейтинговые действия также поддерживаются мнением Fitch об улучшении операционной среды в России.

Fitch повысило суверенный рейтинг России Международное рейтинговое агентство при этом отмечает высокий риск введения против России новых санкций.



РДЭ Кредит Европа Банка и Локо-Банка обусловлены их собственными кредитными профилями, которые отражены в их рейтингах устойчивости («bb-»).

В находящемся на уровне «BB-» РДЭ МТС Банка учтена высокая вероятность его поддержки со стороны акционера, мобильного оператора «МТС», в случае необходимости (рейтинг устойчивости банка находится на уровне «b+»).

РДЭ банка «Интеза» на уровне «BBB-» также учитывают высокую, по мнению Fitch, вероятность поддержки финучреждения со стороны бенефициара — итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo, при этом «негативный» прогноз по рейтингу отражает аналогичный прогноз для Intesa Sanpaolo S. p. A. Рейтинг устойчивости банка «Интеза» — «b+».



Уровень рейтингов устойчивости отражает собственные характеристики банков, включая финансовые показатели (более сильные у Локо-Банка и Кредит Европа Банка), а также их в целом ограниченные доли на высококонцентрированном банковском рынке РФ, следует из релиза рейтингового агентства.