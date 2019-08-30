ЦБ РФ выпустил разъяснения банкам о том, что льготы при формировании резервов и расчете отдельных нормативов для кредитов санкционным клиентам могут распространяться также на заемщиков, которые оказались под ограничениями из-за прямого или косвенного участия (50% и больше) в их капитале структур под санкциями, следует из информационного письма за подписью первого заместителя председателя Банка России Дмитрия Тулина.

«Банк России в дополнение к информационному письму Банка России от 31.01.2019 № ИН-016-41/10 «Об особенностях применения нормативных актов Банка России» сообщает, что в качестве юридических лиц — заемщиков (контрагентов), в отношении которых введены меры ограничительного характера, могут рассматриваться также юридические лица — заемщики (контрагенты), на которых действие мер ограничительного характера распространяется в связи с прямым или косвенным участием в их уставном капитале в размере 50 и более процентов иных лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера», — говорится в документе.

Регулятор в апреле прошлого года разрешил российским банкам не ухудшать качество кредитов, предоставленных попавшим под санкции США компаниям, напоминает агентство «Прайм» . Тем самым банки получили возможность не формировать дополнительные резервы по кредитам таким юрлицам. Кроме того, ЦБ установил льготный расчет норматива Н6 для участников гособоронзаказа и санкционных компаний. Такое послабление было введено ЦБ до 2021 года.

