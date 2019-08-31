С тех пор, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила об отставке в конце мая, из фондов, инвестирующих в Соединенное Королевство, было выведено 4,2 млрд долларов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные компании Emerging Portfolio Fund Research (ERFR), которая отслеживает притоки и оттоки средств в инвестфондах.

Отток средств с 2016 года, когда прошел референдум по выходу Великобритании из Евросоюза, увеличился до 29,7 млрд долларов.

Опасения инвесторов связаны с намерением нового британского премьера Бориса Джонсона провести Brexit без договоренности с Брюсселем, считают аналитики.

Ситуация сказалась и на имущественных фондах королевства, которые в июле потеряли 410 млн фунтов стерлингов — это стало, по данным исследовательской компании Morningstar, самым большим оттоком средств за месяц с января. «С назначением Бориса Джонсона премьер-министром «жесткий» Brexit стал более вероятным и интерес инвесторов к активам в Великобритании упал еще больше», — заявил газете сотрудник компании Бхавик Парех.

Борис Джонсон, сторонник «жесткого» Brexit, вступил в должность премьер-министра Великобритании 24 июля. Он неоднократно говорил, что страна выйдет из ЕС до 31 октября текущего года вне зависимости от обстоятельств.

28 августа он обратился к королеве Елизавете II c просьбой приостановить текущую сессию парламента до середины октября.