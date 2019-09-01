Число людей старше трудоспособного возраста, занятых в настоящее время в России, составляет 7,3 млн человек. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, выступая на открывшейся в воскресенье в Мацуяме встрече министров труда стран G20.



«За последние пять лет доля лиц старше трудоспособного возраста в численности занятых выросла с 8,5% до 9,6%. Сейчас в России занято 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста», — рассказал коллегам по «двадцатке» глава российского ведомства, слова которого приводит его пресс-служба. Топилин также рассказал участникам встречи о реализации с 2019 года специального мероприятия — профессионального обучения лиц предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости.

По словам главы Минтруда РФ, на организацию такого обучения из федерального бюджета ежегодно выделяется по 5 млрд рублей, а за год обучение будут проходить не менее 75 тыс. граждан предпенсионного возраста.

Выступая на встрече, Максим Топилин выразил уверенность, что продолжительности трудовой жизни будут способствовать мероприятия в сфере здравоохранения и социальной защиты — в частности, предоставление пожилым работникам двух дней на прохождение диспансеризации.

Главной темой обсуждения в ходе двухдневных переговоров министров труда стран G20, по данным организаторов, станут проблемы трудоустройства, причем как молодого поколения, так и пожилых людей, на фоне серьезных изменений в структуре самого общества.